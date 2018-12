POL-HRO: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung zum aktuellen Thema der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!"

Rostock (ots) - Im Dezember kontrollieren im Zuge der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" Beamte verstärkt zur Thematik "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" (Erstmitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4129682). Am 4. Dezember, dem Auftakt der Kampagne im Polizeipräsidium Rostock, waren 20 Beamte der Polizeiinspektion Rostock an verschiedenen Kontrollorten in der Nähe des Weihnachtsmarktes der Hansestadt im Einsatz. Hintergrund war die Sensibilisierung der Fahrzeugführung für das Thema der Kampagne. In diesem Zusammenhang erklärten sich knapp 180 Fahrzeugführer vor Fahrtantritt bereit, einen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen. Bei 27 von ihnen wurde jeweils ein Wert von über 0,00 Promille festgestellt. Zwei potentielle Fahrzeugführer wiesen gar einen Atemalkoholwert von über 0,5 Promille auf. Sie hätten somit bei Fahrtantritt eine Ordnungswidrigkeit und bei zusätzlichen Ausfallerscheinungen bzw. einem schädigenden Ereignis eine Straftat begangen. Beide Personen verzichteten darauf, ihre Fahrzeuge selbst zu führen und überließen dies stattdessen ihren nicht alkoholisierten Begleitungen. Diese präventiven Maßnahmen der Polizei wurden durch die kontrollierten Personen als durchweg positiv aufgenommen und an die Beamten rückgemeldet.

Die verstärkten Kontrollen zu "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" finden im gesamten Dezember statt. Für den Bereich des Polizeipräsidiums Rostock sind seit Jahresbeginn 397 alkoholbedingte Verkehrsunfälle aufgenommen worden. Hierbei wurden vier Menschen getötet, 53 schwer und 109 leicht verletzt. Unter Drogeneinfluss wurden 28 Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen es einen schwer und sechs leicht Verletzte gab.

