POL-VER: ++Motorroller gestohlen++Laubbläser und Motorsense entwendet++Einbruch in Reihenhaus++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots) - Motorroller gestohlen Verden. Vor einem Reihenhauseingang in der Straße "Am Alten Pulverschuppen" ist am Wochenende ein Motorroller der Marke "Keeway" gestohlen worden. Der Wert des Rollers, an dem das Versicherungskennzeichen "473WJH" angebracht war, wird auf rund 500 Euro beziffert. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang noch nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Diebstahl sachdienliche Hinweise geben können. Anrufe nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Laubbläser und Motorsense verschwunden Schwanewede. Aus zwei Schuppen auf dem Gelände der Jugendfreizeiteinrichtung in Meyenburg haben Unbekannte in den letzten Tagen einen Laubbläser, eine Motorsense und Benzin gestohlen. Dazu brachen der der die Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Schlösser auf. Dadurch entstand zusätzlicher Schaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 1200 Euro beziffert.

Einbruch in Reihenhaus Verden. In ein Reihenmittelhaus in der Störtebeker Straße in Dauelsen wurde am Wochenende eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst, durch die Terrassentür in das verschlossene Gebäude zu gelangen. Als der Versuch scheiterte, hebelten sie das Fenster des Arbeitszimmers auf. Mehrere Räume wurden anschließend oberflächlich durchsucht. Entwendet wurde nichts. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen.

