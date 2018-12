POL-HRO: 35-Jähriger in Rostock angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -

Am Montagabend gegen 19 Uhr ist ein 35 Jahre alter Mann in der Osloer Straße in Rostock Lütten Klein schwer verletzt worden. Als der aus Gambia stammende Mann einen Supermarkt verließ, wurde er von einer dreiköpfigen Personengruppe zunächst aggressiv und ausländerfeindlich beschimpft. Ein noch unbekannter Täter trat schließlich aus der Gruppe hervor, stieß den 35-Jährigen zurück und soll dann - vermutlich mit einem Hammer - dem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin flüchtete der Angreifer mit seiner Begleitung. Die Frau des Geschädigten alarmierte die Polizei. Der Mann erlitt einen Nasenbeinbruch, eine Gehirnerschütterung sowie eine aufgeplatzte Lippe und muss in den kommenden Tagen operiert werden. Lebensgefahr besteht nicht. Erst am heutigen Dienstag konnte der Mann polizeilich vernommen werden. Er beschreibt den Täter wie folgt: - Alter: Anfang/Mitte 20 - ca. 1,75-1,80 Meter groß - blonde, kurze Haare - kräftige, sportliche Statur - trug Arbeitsbekleidung, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose und einen Werkzeuggürtel, an dem sich der Hammer und weiteres Werkzeug befanden Die weibliche Begleitung des Mannes kann wie folgt beschrieben werden: - Alter: Anfang/Mitte 20 - rote, mittellange Haare, Bobfrisur - dunkle Kleidung Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Allerdings konnte die Polizei Spuren sichern, die nun umfangreich ausgewertet werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Da die Polizei von einem fremdenfeindlichen Hintergrund ausgeht, hat der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen bzw. seiner Begleitung oder generell zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 zu melden. Hinweise können auch per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie in jeder weiteren Polizeidienststelle gegeben werden.

