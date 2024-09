Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: (Korrektur) Presseeinladung: Innenministerium unterstützt Friedländer Feuerwehr

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel übergibt am Samstag an Bürgermeister Frank Nieswandt und Wehrführer Stephan Drews der Gemeinde Friedland einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 286.500 Euro für die Neubeschaffung einer Drehleiter der Friedländer Feuerwehr. Außerdem erhält die Gemeinde einen Förderbescheid in Höhe von rund 163.000 Euro für den Kauf eines neuen Fahrzeuges (HLF 20).

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Samstag, 7. September 2024, 13.30 Uhr

Ort: 17098 Friedland, Schwanbecker Straße 29

Friedland im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gehört zu den 19 Gemeinden und Ämtern in MV, die ein neues Leiterfahrzeug aus einem gemeinsamen Programm mit dem Land Brandenburg erhalten. Durch die Bestellung höherer Stückzahlen konnten pro Drehleiter etwa 200.000 Euro im Vergleich zur Einzelausschreibung gespart werden, so dass eine Drehleiter rund 570.000 Euro in der Beschaffung kostet.

Das neue HLF20 ist eine Ersatzbeschaffung und wird ein 26 Jahre altes Feuerwehrfahrzeug ersetzen.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell