IM-MV: "sicher.mobil.leben": Gemeinsam jüngs-te Verkehrsteilnehmer schützen

Insgesamt 374 Verkehrsverstöße hat die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern beim gestrigen bundesweiten Aktionstag für Verkehrssicherheit mit dem Motto "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick" festgestellt.

"210 Polizeibeamtinnen und -beamte waren in unserem Land an 76 Kontrollstellen unterwegs. Dabei wurden mehr als 1.590 Verkehrsteilnehmer, darunter unter anderem 1.237 Fahrzeuge, 233 Fahrräder oder Pedelecs und 55 Lkw kontrolliert. Die Kolleginnen und Kollegen haben auch mit Ratschlägen und präventiven Aktionen für mehr Rücksicht geworben", resümiert Landesinnenminister Christian Pegel heute in Schwerin und: "Ein solcher Tag ist wichtig, damit wir uns alle daran erinnern, vorsichtig und rücksichtsvoll im Straßenverkehr unterwegs zu sein, um gemeinsam insbesondere unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer zu schützen - und ein Vorbild zu sein."

Bundesweit kam es zu 2.900 Verkehrskontrollen von rund 9.600 Polizistinnen und Polizisten, die mehr als 1.100 präventive Aktionen durchgeführt haben. Dabei wurden mehr als 110.000 Verkehrsteilnehmende überprüft und etwa 44.200 Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie rund 500 Verkehrsstraftaten festgestellt.

