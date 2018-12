IM-MV: KORREKTUR: Innenminister Caffier und Landespolizeiorchester laden zum Adventskonzert nach Steinhagen

Steinhagen (ots) - In der vorherigen Meldung ist versehentlich für die Örtlichkeit "Steinhagen" des Benefizkonzertes der falsche Landkreis angegeben worden. Die Veranstaltung findet in der Dorfkirche Steinhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen statt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. Die richtige Meldung lautet:

"Ich bin zutiefst beeindruckt von der Spendenbereitschaft in Mecklenburg-Vorpommern, die unter anderem die Aktion "Hand in Hand" in den vergangenen Jahren so erfolgreich hat werden lassen. Umso mehr freut es mich, auch in diesem Jahr wieder Teil dieser Benefizaktion sein zu können", sagt Innenminister Lorenz Caffier und kündigt zeitgleich ein weihnachtliches Benefizkonzert gemeinsam mit dem Landespolizeiorchester an.

Ganz im Sinne der Weihnachtszeit laden Innenminister Lorenz Caffier und das komplette Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpommern am kommenden Sonntag, den 2. Advent gemeinsam in die Dorfkirche in Steinhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) zum gemeinsamen Spiel.

Das Publikum erwartet eine wunderbare Abwechslung an weihnachtlichen Titeln und Klangeindrücken, während einige Stücke vom Innenminister persönlich auf der Orgel präsentiert werden.

Innenminister Caffier und das Landespolizeiorchester freuen sich auf einen besinnlichen Adventsnachmittag mit Ihnen am 09.Dezemper 2015 um 15:00 Uhr in 18442 Steinhagen, Dorfstraße 1.

Rückfragen bitte an:



Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Michael Teich

Telefon: 0385/588-2008

E-Mail: michael.teich@im.mv-regierung.de

http://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell