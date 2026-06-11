Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Halil, Barazani, Omar und Miir - die kleinen Helden von Osnabrück - "Ihr habt Euch vorbildlich verhalten"

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Osnabrück (ots)

Dieses Quartett gehört ab sofort zu den kleinen Helden von Osnabrück: Halil, Barazani, Omar und Miir haben durch ihr vorbildliches Verhalten dazu beigetragen, dass die Polizei einen Fahrraddieb stellen konnte. Die vier elfjährigen Jungen wurden nun in die Polizeiinspektion Osnabrück eingeladen, um bei Wasser und Süßigkeiten mit Inspektionsleiter Oliver Voges zu plaudern. Dazu bekamen die vier Schüler noch exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit.

Am 1. Juni hatten die vier Freunde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Osnabrück einen Mann beobachtet, der sich an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Halil, Barazani, Omar und Miir erkannten sofort, dass der Mann nichts Gutes im Schilde führte. Mutig stellten sie ihn zur Rede, worauf der Mann aggressiv reagierte und den Jungen Schläge androhte. Damit ließ sich das Quartett jedoch nicht abwimmeln. Sie baten einen Autofahrer darum, die Polizei zu verständigen. Der Mann hatte inzwischen das Fahrrad an sich genommen - aber: Die Elfjährigen und der Autofahrer blieben dem Dieb auf den Fersen. Und dank der weiteren Hinweise konnte kurze Zeit später der 65-jährige Dieb gestellt werden.

"Ihr habt Euch vorbildlich und genau richtig verhalten", lobte nun noch mal Inspektionschef Voges die kleinen Detektive. "Dank Eurer Unterstützung konnten wir den Fahrraddieb ermitteln." Und klar, die Schüler haben nun den Beruf des Polizisten für später auf der Wunschliste vermerkt. Entsprechend wurde Voges mit Fragen gelöchert: "Wie lange sind Sie schon Polizeichef?", "Seit wann sind Sie überhaupt Polizist?", "Wollten Sie als kleiner Junge auch schon Polizist werden?" oder "Was war Ihr schlimmster Einsatz?" Ein lockeres Frage-und-Antwort-Spiel, bei dem am Ende natürlich der Polizeichef auch einen Tipp für die Fußball-WM abgeben sollte - die Antwort: "Deutschland wird Weltmeister." Damit konnten auch die kleinen Gäste leben, obwohl bei ihnen auch Frankreich und Brasilien hoch im Kurs stehen.

Das Quartett bekam zusätzlich noch eine kleine Führung. So durften sie zum Beispiel in einem Streifenwagen Platz nehmen. Bei der Anprobe einer Polizeiweste waren die Jungen erstaunt, dass man mit diesem nicht unerheblichen Gewicht auch noch schnell laufen muss. Und beim Blick in die Gewahrsamszellen war ihnen schnell klar, dass ein Nickerchen dort alles andere als gemütlich ist.

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