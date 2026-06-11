Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hunde-Attacke an der Martinsburg - Aufmerksame Zeugin führt zur flüchtigen Hundehalterin

Osnabrück (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist es der Polizei gelungen, eine verantwortungslose Hundehalterin ausfindig zu machen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 58-jährige Frau mit ihrem Hund im Bereich der Martinsburg in Osnabrück unterwegs. Während des Spaziergangs kam ihr eine Frau mit vier nicht angeleinten Hunden entgegen. Beim Vorbeigehen griffen die Hunde unvermittelt die 58-Jährige und deren Vierbeiner an. Dabei zogen sich beide entsprechende Bisswunden zu. Die Halterin des Hunde-Quartetts kümmerte sich nicht weiter um die verletzte Frau und den verletzten Hund - und setzte ihren Spaziergang fort.

Eine 31-jährige Anwohnerin hatte zwar nicht die Hunde-Attacke beobachtet, sie nahm in ihrer Wohnung jedoch die Hilferufe des Opfers wahr. Die 31-Jährige eilte sofort zum Tatort und wählte den Notruf. Dabei konnte sie auch noch die weglaufende Hundehalterin beobachten. Dank ihrer detaillierten Personenbeschreibung konnte die Hundehalterin (eine 21-jährige Frau) einige Tage später ermittelt werden.

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