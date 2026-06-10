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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Einbruchdiebstahl in Reitstall - Sattel entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag 20:00 Uhr und Mittwoch 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einem Reitstallgelände im Bereich des südlichen Ortsrandes.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zu dem Stalltrakt und entwendeten dort einen Pferdesattel. Aufgrund der Größe und des Gewichtes eines Sattels ist davon auszugehen, dass zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug genutzt wurde.

Die Täter entfernten sich anschließend samt Sattel in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum oder im Bereich des südlichen Ortsrandes von Ankum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Quakenbrück unter der Telefonnummer 05431/907760 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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