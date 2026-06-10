Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Getragener Schmuck auf offener Straße entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Bereich der Hans-Braun-Straße zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Spaziergängerin.

Die Geschädigte war gegen 14:30 Uhr mit ihrem Hund unterwegs, als ein silberner Pkw mit dem Kennzeichenfragment "BOR-???" vor ihr anhielt. Anschließend stieg eine bislang unbekannte Frau aus der Beifahrerseite aus und verwickelte die Spaziergängerin in ein Gespräch. Dabei gab die Unbekannte an, der Frau Schmuck schenken zu wollen.

Im weiteren Verlauf umarmte die Täterin die Geschädigte mehrfach und legte ihr eine Halskette um. Zudem übergab sie eine weitere Kette. Danach stieg die Frau wieder in das Fahrzeug ein, in dem bereits ein männliche Fahrer sowie eine weitere Frau mit einem Kind auf der Rückbank warteten.

Erst zuhause bemerkte die Geschädigte, dass ihr eigener getragener Schmuck (Halskette/Ring/Ohrringe) entwendet worden war. Bei dem übergebenen Schmuck handelte es sich lediglich um Modeschmuck.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 160 bis 165 cm groß - dunkle, schulterlange Haare - etwa 35 bis 40 Jahre alt

Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben:

- dunkle kurze Haare

Angaben zum genauen Diebesgut sowie zum entstandenen Schaden können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, sich unter den Telefonnummern 0541/327-2115 oder 0541/327-3203 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Trickdiebstählen. Seien Sie insbesondere bei ungefragten Kontaktaufnahmen durch fremde Personen vorsichtig und lassen Sie sich nicht durch Umarmungen oder vermeintliche Geschenke ablenken.

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