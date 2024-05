Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter verletzt Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr eine Zeugin mit der Buslinie 463 vom Harderberg in Richtung Neumarkt. In Höhe der Haltestelle am Salzmarkt beobachtete sie, wie gegen 09:30 bis 09:40 Uhr plötzlich ein Mann einer älteren Dame augenscheinlich absichtlich seinen Ellbogen in das Gesicht stieß. Die Dame, die ca. 70 bis 80 Jahre alt sein soll, habe sich dann an ihrer Wange gerieben und sei anschließend weitergegangen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre alt, groß, schwarze Cappy, schwarzes T-Shirt (vermutlich mit Totenkopf-Motiv) und schwarze Schuhe. Darüber hinaus soll er ein Dosenbier in seiner Hand gehalten haben. Während des Vorfalls sollen sich weitere Personen auf dem Bürgersteig befunden haben. Die Polizei sucht nun die Seniorin sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-3103 (tagsüber) oder unter 0541/327-2115.

