Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Verkehrsunfallflucht auf der Hollager Straße- Fußgängerin leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen gegen 06.45 Uhr kam es auf der Hollager Straße (L109) zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 20-jährige Fußgängerin betrat an der Bedarfsampel bei Grün zeigender Ampel die Hollager Straße, um zur Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu gelangen. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem silbernen Kleinwagen die Hollager Straße aus Wallenhorst kommen. Der PKW- Fahrer fuhr über rot, touchierte die Fußgängerin mit dem Außenspiegel an der Hand und fuhr über den Fuß der 20-Jährigen. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Wallenhorst. Die Fußgängerin begab sich nach dem Vorfall selbstständig zu einem Arzt und wurde dort medizinisch versorgt. Die Polizei Bramsche bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfall oder den Autofahrer geben können, sich unter 05461/94530 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell