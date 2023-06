Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste/BAB1: Vier Verletzte nach Auffahrunfall auf A1

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 40-Jähriger gegen 15:10 Uhr mit einem Renault Transporter den Hauptfahrstreifen der A1 in Fahrtrichtung Bremen. Kurz hinter der Anschlussstelle "Bramsche" kam es im Baustellenbereich zur Staubildung, sodass die vorausfahrenden Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen mussten. Der 40-Jährige fuhr daraufhin mit seinem Transporter auf einen vorausfahrenden 7,5-Tonner auf. Dieser wurde dadurch auf ein Wohnmobil aufgeschoben, welches dann gegen einen Sattelzug geschoben wurde. Der 40-jährige Mann aus Polen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-jährige Fahrer des 7,5-Tonners sowie die beiden Fahrzeuginsassen des Wohnmobils (1x männl. 70 J., 1x weibl. 69 J.) wurden leicht verletzt. Diese wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 33-jährige Sattelzug-Fahrer blieb unverletzt. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Transporter, der 7,5-Tonner und das Wohnmobil waren außerdem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

