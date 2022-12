Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in eine Garage, Pedelecs und Fahrräder entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wallenhorst (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage eines Einfamilienhauses an der "Hertha-Sponer-Straße". Die Täter entwendeten aus der Garage zwei verschlossene Pedelecs mit dazugehörigen Ladegeräten (beide vom Hersteller "KTM") und zwei Mountainbikes. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell