Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Sachbeschädigungen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum 01. Mai kam es in Dettenheim zu mehreren Sachbeschädigungen. An zwei in der Hauptstraße in Liedolsheim geparkten Fahrzeugen wurde die Heckscheibe eingeschlagen, bzw. beschädigt. Weiterhin wurde festgestellt, dass in Rußheim die Glasscheiben an den Bushaltestellen Liedolsheimer Straße und Huttenheimer Straße zerstört worden waren. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Philippsburg, Telefon 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell