POL-KA: (KA) Stutensee - Beim Abbiegen mit Straßenbahn zusammengestoßen

Karlsruhe (ots)

Ein 59-Jähriger war am Samstag gegen 11.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Stutensee unterwegs und wollte auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen. Beim Überqueren der dortigen Gleise achtete er nicht auf eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Personen wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt.

