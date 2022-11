Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zigarettenautomatensprengungen - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen um 01:30 Uhr und um 5:25 Uhr wurden durch Unbekannte zwei Zigarettenautomaten gesprengt. Die Täter erbeuteten Zigaretten und eine geringe Menge Bargeld. Die erste Tat war in der "Mönkediekstraße". Dort flüchteten drei Täter mit Fahrrädern. Die zweite Tat war an der "Belmer Straße" in der Nähe der "Tiefstraße". Zwei Täter flüchteten hier mit einem auffälligen weißen Kastenwagen mit einem Fahrradträger in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten, den Täter oder dem Tatfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/3272115 zu melden.

