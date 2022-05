POL-OS: Bramsche: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Lutterdamm - eine Person verletzt

Osnabrück (ots) - Am Dienstag zwischen 09.00 Uhr und 22.15 Uhr machten sich unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in Atter zu schaffen. An der Landwehr unweit der Leyer Straße gelangten die Unbekannten durch Gewaltanwendung an der rückwärtigen Terrassentür ins Innere. Im Haus durchsuchten sie nahezu alle Räume nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld sowie Schmuck an sich. Hinweise auf die Tat oder Täter ...

mehr