POL-OS: Osnabrück: 18-jähriger weicht Hase aus und landet in der Berme - Fahrer leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Nordstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Audi die Nordstraße aus Richtung Windthorststraße kommend in Fahrtrichtung Gretescher Weg. Kurz hinter der dortigen Autobahnunterführung querte ein Hase die Straße, woraufhin der Osnabrücker nach links auswich und in die dortige Berme fuhr. Zu einer Kollision mit dem Hasen kam es nicht. Bei dem Unfall verletzte sich der Autofahrer leicht, eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht nötig. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Dieser wurde von einem Abschlepper geborgen.

