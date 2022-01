Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Harderberg: Zeugen nach Einbruch in Baumarkt gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.20 Uhr, sind Unbekannte in das Gebäude eines Baumarktes in der "Niedersachsenstraße" eingebrochen. Die Täter zerstörten die Glasscheibe eines Fensters und gelangten dadurch ins Innere des Marktes. Hier suchten die Täter nach Wertgegenständen und machten sich anschließend mit bislang unbekanntem Diebesgut aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell