Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Gewerbebetrieb

Melle (ots)

In der Nacht zum Montag drangen Unbekannte gewaltsam in einen Gewerbebetrieb an der Straße "An der Schwanenmühle" ein. Stehlgut erlangten der oder die Unbekannten in einem Büroraum. Zum Abtransport der Beute und zur Flucht wurde ein firmeneigener Mercedes Sprinter genutzt, der später unverschlossen im Apfelweg in Melle-Bruchmühlen aufgefunden wurde. Wer Hinweise zu dem Einbruch oder zum Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell