Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch und Vandalismus in Realschule

Georgsmarienhütte (ots)

Über das Wochenende kam es an der Realschule Georgsmarienhütte, Carl-Stahmer-Weg 16, zu einem Einbruch und Vandalismus. Es gibt Hinweise darauf, die den Tatzeitraum auf den Samstag ab etwa 16 Uhr eingrenzen. Ein Zeuge hatte zu dieser Zeit vier Jugendliche, im geschätzten Alter von 15 bis 17 Jahren, an der Schule wahrgenommen. Die Jungen sollen dunkle Kleidung getragen haben, einer trug eine Steppjacke mit auffälligen weißen Applikationen an der Seite. In der Schule wurden Schmierereien in Klassenräumen angebracht, Sanitäranlagen beschädigt und Feuerwehrlöscher entleert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

