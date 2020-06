Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Teures E-Bike in der Seminarstraße gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag in der Seminarstraße ein etwa 5.500 Euro teures E-Bike gestohlen. Das anthrazitfarbene Fahrrad der Marke Riese & Müller, Modell Delite, war vom Eigentümer mit einem stabilen Schloss am Fahrradstand gegenüber des Parkhauses angekettet worden und wurde vom Dieb zwischen 14.30 Uhr 17.30 Uhr mitgenommen. Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des teuren, vollgefederten E-Bikes geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 05412/327-3203 oder -2115.

