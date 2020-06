Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Einbruch in Bäckerei

Bad Iburg (ots)

Eine Bäckerei in der Straße Fuchsbreite war in der Nacht zu Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten zwischen 19 Uhr und 4 Uhr ein Fenster am Gebäude auf, verschafften sich so Zutritt in die Betriebsräume und schauten sich dort nach Wertgegenständen um. Ob und in welchem Umfang sie dabei Beute machten, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell