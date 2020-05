Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Erheblicher Sachschaden nach Brand

Hagen a.T.W. (ots)

Am Donnerstagmorgen brannte es im Wintergarten eines Wohnhauses in der Straße Spellbrink. Eine Bewohnerin des Hauses wurde gegen 02.50 Uhr von ihrer Katze geweckt und hörte dabei merkwürdige Geräusche. Bei einer Nachschau stellte sie ein Feuer im Wintergarten fest und brachte die weiteren Hausbewohner, die Katze und sich in Sicherheit. Zeitgleich bemerkte eine Nachbarin den Brand und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Niedermark löschten die Flammen und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Vermutlich wurde das Feuer durch einen Fahrradakku ausgelöst, der an ein Ladegerät angeschlossen worden war. Verletzt wurde niemand. An dem Wintergarten entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, der auf ca. 35.000 Euro geschätzt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell