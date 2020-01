Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Auto auf Tankstellengelände aufgebrochen

Fürstenau (ots)

Am Mittwochabend brachen Unbekannte in der Fröhlkingstraße einen grauen Citroen C3 auf. Das Auto stand auf dem Gelände einer Tankstelle, als sich der oder die Täter zwischen 22.30 und 23.15 Uhr daran zu schaffen machten, und aus dem Fahrzeuginneren ein Mobiltelefon und den Fahrzeugschein stahlen. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05901/95950 entgegengenommen.

