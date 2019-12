Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Einbruch in Wohnhaus

Hilter (ots)

Ein Wohnhaus in der Justus-Wesseler-Straße war in der Zeit zwischen Samstag-und Sonntagmittag Ziel von Einbrechern. Die Täter versuchten erst ein Fenster aufzuhebeln, scheiterten dabei aber und warfen schließlich mit einem Stein die Glasscheibe ein. In dem Einfamilienhaus durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach Wertgegenständen, fanden dabei Schmuck und nahmen diesen mit. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Dissen entgegen. Telefon: 05421-921390.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell