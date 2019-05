Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Motorradfahrer flüchtete

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag verursachte ein Motorradfahrer auf der Iburger Straße einen Verkehrsunfall und beging danach Unfallflucht. Der Mann bog mit seinem Bike gegen 15.10 Uhr vom Hauswörmannsweg nach rechts auf die Iburger Straße ab. Dabei gab der Unbekannte vermutlich zuviel Gas, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Straße. Das Motorrad rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen einen schwarzen Golf, der an der Ampel des Linksabbiegerfahrstreifens der Iburger Straße zum Hauswörmannsweg stand. Dessen Fahrerin verständigte sich mit dem Motorradfahrer darauf, zunächst die Straße frei zu machen und sich danach in der Miquelstraße zu treffen. Der Unfallverursacher hielt sich aber nicht daran und fuhr davon. Zum Motorrad ist bekannt, dass es ein Kennzeichen aus dem Kreis Lippe (LIP-???) hatte. Der Fahrer war etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80m groß, hatte eine kräftige Statur, kurze mittelblonde Haare und ist Brillenträger. Hinweise in der Sache nimmt der Unfalldienst der Osnabrücker Polizei entgegen. Telefon: 0541/327-2215.

