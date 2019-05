Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Bekleidung aus Pkw gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Altstadtgarage an der Lohstraße machten sich Unbekannte am Donnerstag an einem schwarzen Audi Q3 zu schaffen. Aus dem Auto stahlen der oder die Täter zwischen 13.23 und 18.35 Uhr Bekleidung. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die in dem Parkhaus verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell