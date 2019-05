Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrradfahrerin stürzte auf Bramscher Straße

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Bramscher Straße ereignete. Eine 61-jährige Frau war gegen 15.55 Uhr mit dem Fahrrad in Richtung stadtauswärts unterwegs. Etwa in Höhe des Netto-Marktes wollte die Frau nach links auf die andere Straßenseite herüberfahren, als sie plötzlich zu Fall kam und sich schwer verletzte. Möglicherweise stürzte die 61-Jährige, weil sie im Moment des Abbiegens rechts von einem anderen Radfahrer (mit Helm) überholt und dabei touchiert wurde. Wer die Situation beobachtet hat, meldet sich bitte beim Unfalldienst der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

