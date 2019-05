Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Engter: Holme eines Stufenbarrens gestohlen

Bramsche (ots)

In der Turnhalle am Engter Kirchweg kam es in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag zu einem eher ungewöhnlichen Diebstahl. Dabei gelangten die Täter auf noch unbekannte Weise in die Sporthalle und nahmen zwei Holme eines Stufenbarrens mit. Der dadurch entstandene Schaden beträgt etwa 1.400 Euro. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bramsche entgegen. Telefon: 05461/915300.

