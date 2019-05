Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Pizzeria

Osnabrück (ots)

Die Pizzeria an der Ecke Mindener Straße/Darumer Straße ist in der Nacht zu Mittwoch das Ziel von Einbrechern gewesen. Die Täter hebelten die Eingangstür zum Lokal auf und suchten im Gastraum nach Wertgegenständen. Letztendlich bedienten sie sich am Inhalt eines Getränkekühlschrankes und eines Zigarettenautomaten. Wer Hinweise zu verdächtigen Person geben kann, die möglicherweise mit dem Einbruch zu tun haben könnten, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203.

