Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Unfallflucht in der Borsigstraße

Wallenhorst (ots)

Auf dem Parkplatz eines Spielwarengeschäftes an der Borsigstraße kam es am Freitagnachmittag zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter schwarzer Opel Corsa wurde zwischen 15.20 Uhr und 15.35 Uhr durch ein vermutlich weißes Fahrzeug an der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Verursacher fuhr danach weg und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Wallenhorst entgegen. Telefon: 05407-81790.

