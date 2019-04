Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Schwerer Unfall auf der B 68

Wallenhorst (ots)

Bei einem Unfall auf der B 68 (Bramscher Straße) wurden am Sonntagabend drei Personen schwer verletzt. Ein 30-Jähriger war gegen 20.36 Uhr mit einem Honda auf der Bundesstraße in Richtung Osnabrück unterwegs. Er näherte sich auf dem Hauptfahrstreifen einem vorausfahrenden Auto und wechselte abrupt auf den Überholfahrstreifen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend schleuderte er nach rechts und prallte gegen eine Lärmschutzwand. Das Auto überschlug sich und kam schließlich entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 30-Jährige und seine beiden Mitfahrer, eine 40 Jahre alte Frau und ein 54-jähriger Mann, erlitten schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten die drei Personen in umliegende Krankenhäuser. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Neben drei Rettungs- und zwei Notarztwagen, waren ca. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bramsche, Pente und Wallenhorst an der Unfallstelle im Einsatz. Die B 68 wurde in Richtung Osnabrück bis ca. 22 Uhr gesperrt, wodurch sich ein Rückstau bildete. Mehrere Autofahrer, die sich in dem Stau befanden, wendeten auf der Fahrbahn und befuhren die Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung zur Anschlussstelle Achmer.

