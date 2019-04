Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte zünden Altkleider Container an

Osnabrück (ots)

Gegen 03.20 Uhr, in der Nacht zu Sonntag, wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand eines Altkleider Containers in der Veilchenstraße informiert. Unbekannte Täter hatten den Inhalt des Containers in Brand gesetzt. Ob Jugendliche, die sich in unmittelbarer Nähe des Brandortes aufhielten, etwas damit zu tun haben, könnten Hinweise klären, die unter 0541 327 2115 entgegen genommen werden. Das feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

