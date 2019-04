Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Hochsitz brennt

Melle (ots)

In der Straße Im Wieven, hinter einem größeren Firmengelände, brannte am Samstagabend, gegen 23.35 Uhr ein Hochsitz ab. Hinweise zur Brandursache und zu verdächtigen Personen, die sich in der Nähe des Hochsitzes aufgehalten haben, nimmt die Polizei in Melle unter 05422 920600 entgegen.

