Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zwei Verletzte nach Unfall auf Fürstenauer Weg

Osnabrück (ots)

Ein 57-Jähriger befuhr am Dienstag, gegen 06.40 Uhr, mit einem Audi den Fürstenauer Weg in Richtung stadtauswärts. In einer Kurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Toyota einer 51 Jahre alten Frau zusammen. Die 51-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die beiden Autofahrer in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Da bei dem Unfall Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Straße für die Dauer der Fahrbahnreinigung vorübergehend gesperrt werden.

