Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Ein Leichtverletzter nach Brand im Stadtteil Weststadt

Osnabrück (ots)

In der Straße An der Illoshöhe brannte am Freitagmorgen (10.27 Uhr) eine Gartenlaube. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei und der Berufsfeuerwehr eintrafen, stand in der Laube zudem ein Motorroller lichterloh in Flammen. Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus bestand allerdings nicht. Bei ersten Löschversuchen erlitt der Eigentümer der Laube leichte Verletzungen. Die Brandbekämpfung der Feuerwehr dauerte bis ca. 11.20 Uhr an. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

