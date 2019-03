Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Auffälliges E-Bike gestohlen

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Von einem Fahrradbügel in der Ernst-Sievers-Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein weißes E-Bike des Herstellers NCM Milano, Modell Urban Trekking. Das 26-Zoll-Zweirad stand in Höhe der Hausnummer 9, als sich die Täter zwischen 21 Uhr (Dienstag) und 10 Uhr (Mittwoch) an dem Schloss zu schaffen machten und das Rad mitnahmen. Das Diebesgut verfügt über einen 45cm-Rahmen, einer 7-Gang-Nabenschaltung, einen braunen Sattel und braune Griffe. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des abgebildeten Rades erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell