Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Belm (ots)

Bei einem Unfall an der Einmündung Ringstraße/Königsberger Straße wurde am Dienstagmorgen eine 27-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete. Die Frau befuhr gegen 07.20 Uhr aus Richtung Heidering kommend mit einem Lastenrad die Ringstraße. An der Einmündung Königsberger Straße wollte sie nach links in diese abbiegen. Zur gleichen Zeit war ein unbekannter Autofahrer auf der Königsberger Straße in Richtung Ringstraße unterwegs. Er übersah die Radfahrerin und bog ohne anzuhalten nach links auf die Ringstraße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 27-Jährige aus und verlor dabei die Kontrolle über ihr Rad. Sie stürzte und erlitt leicht Verletzungen. Der Autofahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um die Verletzte und den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Kleinwagen mit Osnabrücker Kennzeichen (OS-) gehandelt haben. Die Polizei in Belm bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 05406/807790 zu melden.

