Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Unfall auf der Vehrter Landstraße

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen kam es an der Kreuzung Vehrter Landstraße/Haster Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Peugeot war gegen 09.15 Uhr auf der Vehrter Landstraße in Richtungs stadteinwärts unterwegs, missachtete nach Angaben von Zeugen das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Audi, dessen Fahrer auf dem Hasterweg in Richtung Haneschstraße fuhr. Die 62-jährige Unfallverursacherin und der 48 Jahre alte Peugeot-Fahrer wurden leicht, dessen 45-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, in der Zeit der Unfallaufnahme kam es um den Unfallort zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell