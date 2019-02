Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unfallflucht auf der B51

Bohmte (ots)

Auf der B51 kam es am Mittwochmorgen in Höhe der Firma VARIOmobil zu einer Unfallflucht. Ein Pkw mit Anhänger war gegen 09.45 Uhr in Richtung Diepholz unterwegs, als der Fahrer oder die Fahrerin ohne ersichtlichem Grund plötzlich eine Vollbremsung durchführte. Ein hinter dem Gespann befindlicher Pkw konnte noch rechtzeitig abbremsen, ein nachfolgender VW Polo fuhr allerdings auf den Mercedes auf. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Der Anhänger des unbekannten Autos hatte einen auffallend hohen Aufbau mit grauer Plane. Hinweise in der Sache nimmt die Bohmter Polizei unter der Telefonnummer 05471-9710 entgegen.

