Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Pkw-Brand

Quakenbrück (ots)

In der Nacht zu Montag (03.35 Uhr) gerieten in der Kolpingstraße zwei geparkte PKW in Brand. Die beiden Autos (ein Daimler und ein Mazda) standen bei Eintreffen der Feuerwehr in Flammen. Auch das Carport und ein Gartenzaun wurde beschädigt. Die Fahrzeuge stellen wirtschaftliche Totalschäden dar, insgesamt wurde der entstandene Sachschaden auf ca. 10.000 Euro beziffert. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt, der Brandort wurde beschlagnahmt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

