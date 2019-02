Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - 25-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bad Iburg (ots)

Ein 25-Jähriger befuhr am Sonntagmittag (12.45 Uhr) mit seinem Auto die Bielefelder Straße (L97) in Richtung Hilter. In Höhe einer Bushaltestelle geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum und wurde in seinem Opel eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Glane und Bad Iburg befreiten den Schwerverletzten aus dem Fahrzeugwrack. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Landesstraße wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme voll gesperrt.

