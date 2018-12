POL-OS: Bad Laer - E-Bikes aus der Garage gestohlen

Bad Laer (ots) - Ein rotes (Damen-) und ein schwarzes (Herren-)- E-Bike der Marke FLYER wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in der Kleistraße von unbekannten Tätern entwendet. Die hochwertigen Fahrräder waren in einer verschlossenen Garage abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib der E-Bikes bitte an die Polizei in Dissen, 05421 921390.

