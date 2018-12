POL-OS: Belm - Schmuck und Bargeld entwendet

Belm (ots) - Am Donnerstag fand zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr ein Einbruch im Quellenweg statt. Unbekannte Täter waren auf das Grundstück gelangt und hatten ein Fenster aufgehebelt. In dem Einfamilienhaus durchsuchten die Einbrecher die Zimmer und Schränke und Schubläden. Mit Bargeld und Schmuck machten sie sich von dannen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in der Belmer Siedlung nimmt die Polizei unter 0541 327 2115 entgegen.

