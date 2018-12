POL-OS: Osnabrück - Einbrüche im Freiheitsweg und der Heinrich-Mann-Straße

Osnabrück (ots) - Am Donnerstag wurden der Polizei zwei Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet. Zwischen 10 Uhr und 18.40 Uhr drangen unbekannte Täter im Freiheitsweg in ein Wohnhaus ein und durchsuchten mehrere Räume. Zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr waren Einbrecher in der Heinrich-Mann-Straße aktiv. Hier gelangte ein Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus und sah sich in den Zimmern um. Der Einbrecher wurde von einem Hausbewohner überrascht und flüchtete. In beiden Fällen liegen noch keine Angaben über etwaiges Diebesgut vor. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2115 oder 0541 327 2215.

