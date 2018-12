POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall mit Linienbus

Osnabrück (ots) - Vier leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen im Stadtteil Voxtrup ereignete. Ein mit mehreren Personen besetzter Kleinbus war gegen 07.50 Uhr auf dem Langenkamp unterwegs und wollte die Voxtruper Straße in Richtung Meller Straße queren. Dabei übersah der 64-jährige Fahrer einen von links kommenden und ebenfalls mit mehreren erwachsenen Personen besetzten Linienbus, der die Voxtruper Straße vorfahrtsberechtigt in Richtung der Straße Am Mühlenkamp befuhr. Im Einmündungsbereich der Straßen kam es zum Zusammenstoß, bei dem insgesamt vier Insassen der beiden Fahrzeuge leicht verletzt wurden. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich voll gesperrt. Der Kleinbus musste abgeschleppt werden, der Linienbus konnte seine Fahrt noch selbständig fortsetzen.

