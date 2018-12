POL-OS: Georgsmarienhütte: Vermisster wurde durch "Cliff" schnell aufgespürt

Georgsmarienhütte (ots) - Dank des Einsatzes eine Personenspürhundes konnte am vergangenen Sonntag eine vermisste Person in Georgsmarienhütte schnell aufgefunden werden. Angehörige hatten den 42-jährigen Mann gegen 17.10 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet. Da die Person auf ärztliche Hilfe angewiesen war, wurden umgehend Suchmaßnahmen nach dem Vermissten eingeleitet, die allerdings nicht erfolgreich waren. Aus diesem Grund wurde ein Diensthundeführer aus Nordhorn angefordert, dessen Diensthund "Cliff" eine besondere Fährtensuchausbildung besitzt. "Cliff" nahm gegen 18.20 Uhr an der Wohnanschrift des Vermissten die Spur des Mannes auf und führte die Kollegen etwa eine halbe Stunde später zielsicher zu der Örtlichkeit im Stadtgebiet, an der sich der Vermisste aufhielt. Der Mann war wohlauf und konnte wieder zu seiner Familie zurückgebracht werden. Letztendlich ist es dem vierbeinigen Kollegen "Cliff" zu verdanken, dass der Vermisste so schnell gefunden wurde und keine gesundheitlichen Schäden davongetragen hat.

