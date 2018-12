POL-OS: Osnabrück - Aufgefundene Leiche noch nicht identifiziert

Osnabrück (ots) - Die Polizei Osnabrück bearbeitet aktuell einen unnatürlichen Todesfall, der sich am Mittwoch zwischen 16.35 Uhr und 18.37 Uhr aufgenommen wurde. Auf Bahngleisen im Bereich Am Lindlager Berg, in 49078 Osnabrück, wurde am Mittwoch ein männlicher Leichnam aufgefunden. Der unbekannte Mann hatte sich dort offensichtlich das Leben genommen. Die Identität des Verstorbenen steht noch nicht fest und die Polizei bittet um Hinweise auf den Toten. Es handelt sich um eine männliche Person, ca. 50-60 Jahre alt, ungepflegte Erscheinung, kurze grau-blonde Haare, Schnäuzer, vermutlich Raucher, schwarze Winterjacke mit Fellkragen, blauer Rundhalspullover, blaue Jeans mit braunem Ledergürtel, schwarze Halbschuhe der Gr. 44, graumelierte Wollsocken. Der Unbekannte hatte ein Schlüsselbund bei sich, das ggfs. Hinweise auf seine Identität geben kann. Erkenntnisse dazu werden unter 0541 327 2115 oder 0541 327 2215 entgegengenommen.

